Tananai | «Mi sono sempre rivisto nell’inetto di Svevo Avevo paura di avere talento ma di non riuscire»

(Di martedì 11 ottobre 2022) La Stampa intervista, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusin. Ha 27 anni, arrivato ultimo allo scorso Festival di Sanremo ha avuto un anno ricco di successi, culminato, la scorsa estate, con “La dolce vita“, canzone cantata con Fedez e Mara Sattei. «contento del successo che sto avendo, ma adesso ho molte più ansie. Sto meno bene di quando nonnulla da perdere. È difficilea trovare se stessi all’interno di un contenitore che ti sbatte da una parte all’altra.circondato da yes-man, che mi dannoragione. Ma in realtà non è che da un giorno all’altro ho ricevuto l’illuminazione. Mi domando: la mia vita sta cambiando in un modo che non riuscirò a metabolizzare in musica?». Gli viene chiesto se riceve insulti online. Tanani risponde: «Succede. Ci sto ...

In Radio da venerdì 14 ottobre "Abissale", il nuovo singolo di Tananai. Scritto, composto e prodotto interamente da Tananai, segna un nuovo capitolo del percorso artistico del cantautore che mostra il ...