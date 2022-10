Puglia | meno precipitazioni e caldo record | temperatura 2022 finora +0 | 96 gradi oltre la media Coldiretti

(Di martedì 11 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Il maltempo si abbatte anche sullain unche si classifica fino ad ora come l’anno piùdi sempre con unaaddirittura superiore di +0,96rispetto allastorica ma si registrano ancheridotte di 1/3 rispetto allastorica. E’ quanto emerge dall’analisi dellaregionale, dopo l’allerta gialla della Protezione Civile dellacon l’ondata di maltempo che ha portato nubifragi e allagamenti in varie aree della, in relazione ai primi nove mesi dell’anno su dati Isac Cnr, che effettua rilevazioni in Italia dal 1800. L’anomalia più evidente ...

Non sta succedendo niente, né su questo fronte né tantosu quello delle Regionali'. Afferma ...di Azione a Montecitorio è garantito dalla ripartizione del proporzionale nei collegi dellae ...Di seguito un comunicato diffuso da Cia: Una perdita netta di quasi 3 milioni di quintali inrispetto al 2021: è negativo il bilancio di chiusura della campagna del pomodoro in provincia di Foggia. In Capitanata, sono stati ...La Regione Puglia promossa centro di riferimento europeo per l’invecchiamento sano e attivo. È quanto emerso dall’esito della valutazione delle candidature, in base al quale la Puglia è stata riconosc ...Lo sviluppo economico dovrà passare attraverso la Blue economy. Un sistema articolato che comprende tutte le attività che utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per scopi industriali e ...