(Di martedì 11 ottobre 2022) Siamo nel pieno delle vacanze invernali per quanto riguarda il motocross, con la prossima stagione ancora decisamente lontana. Momento ideale, quindi, per fare il punto della situazione con il grande assente del campionato 2022:. “The Bullet” com’è ben noto ha dovuto saltare l’intero Mondialeper colpa di un infortunio alche ci ha privati della attesissima sfida con Tim Gajser. Per il nativo di Geldrop-Mierloil mirino è puntato solamente sul via della prossima annata che, tuttavia, lo vedrà tornarecompetizioni dopo ben 15 mesi di stop. Una condizione non facile ma che l’olandese ha già vissuto in carriera. Una carriera che, negli ultimi periodi, lo ha visto spesso falcidiato da infortuni pesanti. L’ultimo, come detto, nella preparazione del ...

OA Sport

... ufficialmente la gara non fa parte del Mondiale, che come sappiamo si è già risolto in favore del dominante Tim Gajser e purtroppo ha anche vissuto dell'assenza del campione uscente......Gajser vinse gara - 2 dopo che il successo in gara - 1 era andato sempre all'olandese...per salutare questa stagione! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Diretta Motocross/ Gp Svezia 2022, ... MXGP, Jeffrey Herlings: "L'infortunio al piede è ormai alle spalle, mi farò trovare pronto in vista del 2023" Red Bull KTM Factory Racing and Hinson Clutch Components have renewed their partnership for a further two seasons.Your One Stop Motocross News Site ...