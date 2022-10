Mondiali | l' Italvolley femminile batte la Cina e vola in semifinale

A quattro anni di distanza dall'argento mondiale di Yokohama l'Italia è ancora fra le prime 4 squadre del mondo. Con una partita di sostanza elimina (ancora una volta) la Cina.L'è tra le prime quattro squadre al mondo: dopo aver battuto la Cina per 3 - 1 con i parziali di 25 - 16, 25 - 22, 13 - 25, 25 - 17, le ragazze di Mazzanti si qualificano per le semifinali ...L'Italia si è qualificata per le semifinali dei campionati mondiali di pallavolo femminile che si stanno disputando nei Paesi Bassi. Nei quarti le azzurre hanno superato la Cina 3-1 (25-16, 25-22, 13- ...L’Italia ha battuto la Cina 3-1 nei quarti di finale dei Mondiali di volley femminili. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 25-16, 25-22, 13-25, 25-17, e in semifinale affronteranno la ...