Internazionale

Negli ultimi anni decine didisono stati attirati in casinò e resort in Cambogia, Laos e Birmania, per poi scoprire che i loro "datori di lavoro" erano in realtà criminali che ...Per questo motivo si procede a frequenti, brutali esecuzioni didi animali. Ma non è ... C'è la leggenda che i Paesisiano messi peggio, ma non è più così . I virus aviari ad alta ... Migliaia di asiatici reclutati con l’inganno per le truffe online La storia di Tan è comune a molte persone. Negli ultimi anni decine di migliaia di asiatici sono stati attirati in casinò e resort in Cambogia, Laos e Birmania, per poi scoprire che i loro “datori di ...Si terranno in mezzo al deserto, i Giochi invernali asiatici 2029. L'Arabia Saudita ha già progettato tutto: ecco il costo.