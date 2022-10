M5S | Conte tace su Pd e apre a liste civiche | ma no a Movimento taxi**

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Nessuno chiede dell'alleanza col Pd, e lui non proferisce parola al riguardo. Il leader del M5S, Giuseppe, oggi nella prima assemblea degli eletti pentastellati alla XIX Legislatura non avrebbe fatto accenno all'alleanza andata in frantumi coi dem. Invitando gli eletti a tenere in vita il dialogo con le tanteche, sul territorio, cercano un canale preferenziale con il. Ma no al M5S usato come taxi -ha messo in guardiai suoi, riportano all'Adnkronos alcuni presenti-, con il rischio di fare la fine di altre forze politiche, il ragionamento attribuito all'ex premier.

Il leaderGiusepperiunisce i suoi e insiste sulla necessità di arrivare presto ad una pace in Ucraina. 32 minuti fa Lega: lavoriamo per Calderoli al Senato Si tratta nel centrodestra sulle ...'Il Governo uscente ha scacciato nell'ombra la politica, ma mai come ora c'è urgenza di tornare alla politica, per affrontare sfide di enorme portata'. Così il presidente delGiuseppenel suo intervento all'assemblea degli eletti del movimento. sat/gslIntanto all'assemblea degli eletti di Camera e Senato nell'auletta dei gruppi di Montecitorio la bussola declinata da Giuseppe Conte, leader 5S, è "fare opposizione in modo serio e con il massimo impe ...ROMA - "È il primo incontro che facciamo con i parlamentari e c'è emozione anche per me perché come sapete anche per me è la prima volta. Ci confronteremo ...