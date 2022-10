(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.48: L’azero Kotsoev elimina lo svizzero Eich 8.46: L’uzbeko Turoboyev manda in visibilio il pubblico locale battendo lo statunitense Smith 8.43: Avanzano agli ottavi il serbo Dosen che batte il giapponese Iida e il georgiano Liparteliani che si sbarazza in fretta dell’estone Minaskin 8.38: Il numero uno al mondo, il portoghese Fonseca soffre più del previsto ma batte il rumeno Gonzalez e va agli ottavi come il canadese Elnahas che supera il rimonta il serbo Kukolj e lo spagnolo Sherazadishvili che batte per ippon il tajiko Abubakri 8.29: L’ultima qualificata ai sedicesimi della categoria -78 kg donne è la cipriota Michaelidou. Questo il tabellone dei sedicesimi: Ger Wagner, A. – Ned Ausma, N. Ita, A. – Kgz Narmukhamedova, S. Ger Boehm, A. – Cub Antomarchi, K. Slo Brolih, P. – Mgl ...

Ci proverà Christian Parlati nei 90 kg, nonostante un probabilissimo secondo turno contro il n.1 del ranking mondiale Mehdiyev che in caso di vittoria gli aprirebbe uno spicchio di tabellone ... LIVE Judo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Alice Bellandi punta in alto nei 78 kg. Primi turni dalle 8.00 Quinta giornata della competizione in terra uzbeka contrassegnata da un ottimo argento conquistato dal campano Christian Parlati: si tratta della seconda medaglia per l'Italia, dopo quella ottenuta, n ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00: Si parte proprio con la sfida che vale il bronzo nella -70 kg donne tra la tedesca Butkereit e la giapponese Niizoe 13.57: Nella categoria -70 kg femmi ...