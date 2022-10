Il monito di Papa Francesco a 60 anni dal Concilio | “Basta solisti | serve unità nella Chiesa”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Città del Vaticano – Una, che non critica e non è “lacerata” da divisioni interne, che sa donarsi al mondo per “servirlo” senza perdere tempo nelle diatribe tra “conservatori e progressisti”. E’ l’immagine che dipingea sessant’esatti dall’inizio delEcumenico Vaticano II, i cui lavori iniziarono proprio l’11 ottobre da GiovXXIII, oggi Santo,basilica vaticana. Una ricorrenza particolare cheBergoglio ha voluto ricordare con una solenne Messa. La basilica vaticana è stata così addobbata a festa. Le spoglie del “buono” sono state rimosse dalla cappella di San Girolamo e poste in evidenza davanti al baldacchino del Bernini, proprio di fronte alla statua di ...

Così il, nell'omelia della Messa presieduta nella basilica di San Pietro, ha attualizzato la ... "Non cediamo alle sue lusinghe, non cediamo alla tentazione della polarizzazione", ildi ...È ildel, che nell'omelia della Messa per il 60° anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano II ha spiegato: "Sia il progressismo che si accoda al mondo, sia il tradizionalismo - quell'..."Sempre c'è la tentazione di partire dall'io piuttosto che da Dio, di mettere le nostre agende prima del Vangelo, di lasciarci trasportare dal vento della mondanità per inseguire le mode del tempo o d ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...