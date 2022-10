Grande Fratello Vip | chi è stato eliminato ieri sera? Concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 10 ottobre 2022

In attesa di vederlo finalmente in studio, Marco Bellavia ha inviato un video messaggio insieme al figlio Filippo, ai concorrenti delVip durante la puntata di lunedì 10 ottobre . L'ex volto di Bim Bum Bam ha raccontato cosa gli è accaduto una volta fuori dalla casa. GF Vip - Marco Bellavia, non c'è nessun caso L'ex ...Il clima all'interno della Casa delVip si fa sempre più teso. La convivenza forzata tra i vipponi comincia a far scaturire litigi e discussioni - spesso per motivi futili - e i problemi delle scorse settimane sembrano ...“Io non ho mai tradito il mio pubblico, se io esisto è solo grazie a voi” conclude Pamela, rivolgendosi al pubblico a cui, involontariamente, si è ritrovata a mentire raccontando una storia che suo ma ...Pamela Prati al Grande Fratello VIP, questa sera in diretta, ha parlato del caso Mark Caltagirone, la storia nata nel 2018 che poi si rivelò una truffa. "Ne ha sofferto, si è trasformata in una donna ...