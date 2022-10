“Gegia | ora è troppo” Ancora bufera al GF Vip 7 | gli ultimi fatti la mettono contro tutti

(Di martedì 11 ottobre 2022)al GF Vip 7 per il caso Marco Bellavia.una volta è stata protagonista di un atteggiamento, che ha fatto infuriare il pubblico da casa.hanno sentito nuovamente dalla sua bocca delle parole molto forti e giudicate non sensibili da parte della comica, che è stata una di coloro finite nel mirino della produzione come possibile causa dello stato di malessere del conduttore, che aveva poi deciso di varcare la porta rossa per abbandonare definitivamente la trasmissione, alla luce del suo stato mentale. Ma a quanto pare al GF Vip 7 nonhannocapito la gravità di quanto successo a Marco Bellavia. Erientra tra una di questi, secondo il pubblico. Nel corso di una conversazione con Antonella Fiordelisi, si ...

Corriere della Sera

Rossetti che litiga con Prati; Goich che litiga con. Tutte signore, non ragazzine. I maschi della casa in compenso , almeno lunedì sera, sono apparsi delle amebe, privi di vitalità e di ......di Canale 5 Pamela Prati ha detto la sua verità sul caso Mark Caltagirone come mai prima d'...la preferita del pubblico con un netto 42% e ha scelto di mandare direttamente al televoto, ... Grande Fratello Vip, le pagelle: Gegia, ora è offensiva (voto 4); le malizie di Quaranta lasciano il tempo... Nel post puntata Gegia si ritrova a parlare con Antonella, Pamela ed Edoardo. Una sua frase su Marco Bellavia li fa arrabbiare ...Nella puntata di lunedì sera ha tenuto banco la storia di Pamela Prati che ha ripercorso la vicenda con Mark Caltagirone. Per il resto liti continue per sciocchezze e donne che non danno il meglio di ...