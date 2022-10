Fare la spesa tra le botteghe storiche della Superba

Leggi su linkiesta

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dal 2011, per preservare il patrimonio commerciale di Genova, il Comune, la Camera di Commercio e il Mibac hanno istituito un “Albo delle”, nel quale vengono inseriti quegli esercizi che sono in attività da almeno 50 anni e che possiedono almeno tre dei cinque elementi essenziali: elementi architettonici, arredi, attrezzature, documenti e contesto storico ambientale. Ad oggi leiscritte all’albo sono più di quaranta: pasticcerie, drogherie, confetterie, tripperie, ma anche trattorie e ristoranti, negozi di abbigliamento, tessuti, timbri, farmacie. Ed è proprio una farmacia la bottega più antica di Genova: la Farmacia Sant’Anna, nel quartiere di Castelletto, attiva dal 1650 all’interno del convento dei Carmelitani Scalzi. Qui si può acquistare lo sciroppo di rose preparato ancora come da tradizione e, sempre ...