(Di martedì 11 ottobre 2022) Tra i problemi della Juventus troviamo, senza nessun dubbio, il centrocampo conletteralmente disperato per laattuale. Dopo due quarti posti consecutivi, la Juventus sperava di poter vivere una stagione in maniera completamente diversa. L’obiettivo, considerando anche il mercato fatto dsocietà, era piuttosto chiaro: tornare a vincere lo scudetto. Gli infortuni, il gioco che non decolla e i risultati estremamente negativi stanno portando la stagione in una direzione completamente diversa; nonostante siamo solo ad ottobre, il rischio che i bianconeri siano già fuori dlotta per il titolo è decisamente forte. Tra i problemi presenti nella rosa di Allegri non possiamo non evidenziare il centrocampo. AnsafotoNelle ultime sessioni di mercato, il reparto che ha cambiato maggiormente volto nella ...

Juve Dipendenza

Non lo è. Non lo è Arrivabene. Non lo è Cherubini né Calvo. Il vuoto lasciato da Paratici (... Di Maria) al momento possiamo serenamente dire che è stato un. Agnelli (e non solo lui ......dal Napoli dopo nove giornate e con mezzo piede fuori dalla Champions - per decretare il... Messo alla porta Paratici, che assieme aaveva spinto per l'allontamento di Allegri, il ... Fallimento Nedved: attimi di terrore alla Continassa, la situazione Tra i problemi della Juventus troviamo, senza nessun dubbio, il centrocampo con Nedved letteralmente disperato per la situazione attuale. Dopo due quarti posti consecutivi, la Juventus sperava di ...La Juventus è un completo fallimento, forse il peggiore negli ultimi 10 anni di Serie A per aspettative: Allegri ha dei complici ...