Draghi al G7 | «Nostro obiettivo deve essere la pace | ma che sia giusta e voluta da Kiev»

La Nato ha annunciato nuove esercitazioni nucleari, sottolineando di non essere "parte del conflitto, ma ilsostegno sta giocando un ruolo chiave. Siamo uniti nel sostegno alla sovranità e all'......44 Terminato incontro Berlusconi - Salvini a Villa Grande 17:23 Fonti FdI: "nome per ... Conte: "Pronti a confrontarci sulla riforma del reddito di cittadinanza" 12:44 Zelensky a: "Grazie ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Presidente del Consiglio ha infine ribadito: "Il nostro obiettivo deve essere la pace ... Lo ha affermato il Presidente del Consiglio dimissionario, Mario Draghi, nel suo intervento al G7 odierno.