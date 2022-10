Verona | Sky | “Esonerato Cioffi | decisione già comunicata”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 10 ottobre 2022)- Ilè tornato a lavoro dopo la sconfitta di ieri, per 2-1, ai danni della Salernitana. Momento davvero duro in casa Scaligera con ilche ha perso per 2-1, contro la Salernitana, la gara salvezza. Gioco inesistente, i Veneti sono davvero in difficoltà e stamane il presidente Setti ha fatto una dura scelta. Nelle prossime ore l’allenatore dei Gialloblù, Gabriele, sarà sollevato dal suo incarico. L’ex tecnico dell’Udinese pagherà, dunque, le quattro sconfitte consecutive ed i cinque punti totalizzati in nove giornate di campionato. Secondo quanto riportato da Sky, il candidato maggiormente accreditato per sostituirlo è Diego Lopez. L’ex allenatore di Cagliari e Brescia, è reduce da un’esperienza all’Universidad de Chile. Gli altri profili valutati sarebbero Aurelio ...