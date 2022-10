Separatisti coprono i cippi di confine e chiedono a Meloni di ridare l’Alto Adige all’Austria

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott – Idi madrelingua tedesca deltornano a farsi sentire con una nuova discutibile azione di propaganda. Ancora una volta, però, non sono persone comuni a portare in piazza il proprio malcontento contro “l’occupante italiano”, bensì i partiti altoatesini. Puntualmente infatti, il gruppo etnico tedesco delviene fomentato da sedicenti “patrioti sudtirolesi” in perenne campagna elettorale. Già, perchè a breve si terranno in Trentino Altole elezioni regionali e provinciali delle due province autonome. Al Passo del Brennero, a Prato alla Drava, a Resia, sulla Sella Staller, sul Passo di Vizze e sul monte Rombo, ihanno ricoperto idicon una bandiera tirolese ...