Senato | 61 eletti su 200 si sono già registrati a palazzo Madama

(Di lunedì 10 ottobre 2022)già 61 iri che siin sala Nassiriya a, nella prima giornata dedicata all'accoglienza degli. "Un'affluenza importante", commentano fonti del, anche considerando che gliin tutto 200, in conseguenza della riforma costituzionale che ha tagliato i numeri delle assemblee di Camera e. Al primo giorno in cui era possibile sbrigare le pratiche burocratiche post elettorali, quindi, più di un quarto deglisipresentati all'ingresso di piazza. Le operazioni andranno avanti anche nei prossimi giorni, l'aula è convocata per le 10.30 di giovedì prossimo, 13 ottobre, con ...

A Montecitorio e Palazzo Madama sono iniziate le immatricolazioni per i parlamentarialle elezioni del 25 settembre. Tutti ricevono il tesserino per il quale devono anche fare una foto e lasciare le impronte digitali per il voto. Viene anche consegnato il kit con la ...... orario di apertura degli uffici, già aveva sbrigato tutte le formalità (foto, documenti, varie firme sui moduli) in sala Caduti di Nassirya e ritirato il kit per i nei: regolamento del,...al posto di Dafne Musolino e Francesco Gallo, eletti al Senato e alla Camera con la lista Sud chiama Nord che fa capo all'ex primo cittadino della città dello Stretto Cateno De Luca, arrivano ...C'è anche Rita Dalla Chiesa tra i parlamentari eletti che in queste ore si aggirano tra Palazzo Madama e Montecitorio.