Sci | Falez lancia la candidatura alla presidenza della Fisi | ' Lavorare di squadra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Amaro, 10 ott. - (Adnkronos) - Alessandrohato ad Amaro, in provincia di Udine, la propriaFederazione Italiana Sport Invernali. Una proposta in contrapposizione con i dieci anni precedenti: “La miaè nata in forza di una legge nazionale secondo cui l'attuale presidente non può svolgere un ulteriore mandato. Ciò non è ancora stato risolto dgiustizia sportiva e potrebbe arrivare una decisione anche all'ultimo minuto. Siamo tutti uomini di sport e anche io ho la mia posizione: mi atterròdecisionegiustizia sportiva. La giustizia amministrativa ha valori diversi da questo caso. Il collegio di garanzia ha dei tempi più lunghi rispetto a quelli che ...