Saviano ha sviluppato un rancore crescente e illimitato verso la destra Eppure | in passato…

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ci sono state le politiche e il Corpo elettorale ha dato la maggioranza al centro; che non ha potuto ancora fare il governo, perché i “tempi” della Costituzione, tra il prima e il dopo, sono lumaconi. Ragioniamo: se il nuovo esecutivo non c’è ancora e la Meloni viene attaccata ogni giorno dai giornali di sinistra, significa solo una cosa: che ad essere attaccato è il popolo, non il governo che non c’è (come l’isola che sapete). Sono incazzati con “lui”. Gliela fanno pagare. Ogni santo giorno. Sì, al popolo, al popolo; prima che a lei. Dimenticando che l’elettore è pure lettore. Capite poi perché c’è distanza tra le “elites” mediatiche e gli italiani che leggono? Che non sono tutti schierati “gladiatori”: parlo dell’accademica classificazione di Milbrath, non del lessico della scalognata Cirinnà. C’è volatilità della politica, ma pure dell’informazione: cosa ...