Ranking WTA 10 ottobre 2022 | Iga Swiatek sempre a comandare | Martina Trevisan n 1 d’Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Non ci sono variazioni al vertice delWTA all’inizio di questa nuova settimana. La polacca Igadominala situazione, avendo messo fieno in cascina grazie alla Finale raggiunta ad Ostrava e persa contro una rediviva Barbora Krejcikova, da oggi n.14 del mondo (9 posizioni guadagnate). Nella top-10, in sostanza, un “copia e incolla” di quanto già visto sette giorni fa. Alle spalle di, infatti, ci sono la tunisina Ons Jabeur, fermata nei quarti di finale del torneo di casa a Monastir dall’americana Claire Liu nei quarti di finale, e l’estone Anett Kontaveit. A completare il quadro troviamo la spagnola Paula Badosa, la bielorussa Aryna Sabalenka, l’americana Jessica Pegula, la greca Maria Sakkari, l’americana Coco Gauff, la rumena Simona Halep e la francese Caroline ...