Pillola antivirale Covid | balzo delle prescrizioni | +80% in sette giorni - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Report dell'Aifa: le richieste del farmaco Merck sono crescite dell'86%, quelle del Pfizer del 79%. Aumentano anche i pazienti tratta con il ...Il numero più alto di trattamenti avviati con ladi Merck dall'apertura del monitoraggio è ... Per quanto riguarda infine l'remdesivir, le voci sono due: risultano in totale 18.010 ... Pillola antivirale Covid, balzo delle prescrizioni: +80% in sette giorni Il virus continua a evolversi partendo da Omicron: massima attenzione dell’Oms La strada intrapresa dal virus Sars-CoV-2, da quasi un anno a questa parte, è chiara e muove da un ben preciso punto di p ...