NBA | ecco la lista dei 10 talenti pronti ad esplodere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un aggettivo utilizzato con frequenza in America per le potenziali stelle è “upside“, ovvero un margine di crescita ancora notevole in merito ad atleti che hanno già fatto vedere ottime cose nei primi anni della loro carriera ma che con la nuova stagione in procinto di avviarsi potrebbero definitivamente. Andiamo dunque a vedere chi sono i giocatori in NBA da tenere d’occhio per il lorosopraffini grazie allastilata da Bleacher Report. NBA, lacompleta dei 10(Photo by Chris Schwegler/NBAE via Getty Images)1/10: ALEKSEJ POKUSEVSKI, OKLAHOMA CITY THUNDER (TERZO ANNO NBA) L’anno scorso ha disputato otto gare in cui è rimasto in campo più di 30 minuti – e le sue cifre, in quelle occasioni, fanno brillare gli occhi a Sam Presti e a tutti i Thunder: 13.4 punti, ...