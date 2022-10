(Di lunedì 10 ottobre 2022) Detenuto nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, resterà in isolamento fino a nuovo ordine delle autorità. Sabato 8 ottobre 7mila persone hanno creato una catena umana attorno al Parlamento britannico per chiedere la sua liberazione

Ai piedi della copia molto più modesta della celebre statua newyorkese, sabato 8 ottobre decine di persone si sono radunate per protestare contro l'estradizione dinegli Stati Uniti. "...Il fondatore di WikiLeaks,, è stato contagiato dal virus del Covid nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh, alle porte di Londra, dove è in attesa di conoscere il proprio destino dopo il via libera dei ... Julian Assange è risultato positivo al Covid-19 Nella giornata di ieri migliaia di persone si sono riunite per formare una catena umana intorno al Parlamento di Londra e chiedere la liberazione di Julian Assange. L’appello era stato lanciato sulla ...Julian Assange è stato contagiato dal virus di Covid-19. Il fondatore di WikiLeaks ha contratto il nuovo coronavirus nel carcere di massima sicurezza britannico di Belmarsh, in cui è detenuto da tre a ...