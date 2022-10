James Bond | le storiche colonne sonore del franchise

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 10 ottobre 2022) I 60 anni disono stati caratterizzati anche dalle canzoni e dalleche hanno accompagnato ilun decennio dopo l'altro: riscopriamo le migliori e i principali successi. La saga diha tagliato il traguardo del sessantesimo anniversario e, per l'occasione, Metro-Goldwyn-Mayer e EON Productions hanno presentato un documentario, The Sound of 007, dedicato alle canzoni e alleche hanno accompagnato le avventure dell'agente segreto nell'arco dei decenni. Anche noi vogliamo qui rendere omaggio alle musiche dedicate aattraverso una selezione tratta dalle principali partiture che hanno contraddistinto la storia del ...