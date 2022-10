Incendi in Sabina | le statistiche 2022

Leggi su sabinaonline

(Di lunedì 10 ottobre 2022) RIETI – Il contrasto agli, sia di natura dolosa che colposa, in una provincia connotata da elevata superficie boschiva come quella di Rieti, è stata, e continua ad essere, una priorità dell’Arma. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, per l’estate appena conclusa, ha predisposto una strategia operativa, poi rivelatasi vincente, volta ad effettuare un’azione ancor più incisiva rispetto al passato, nella prevenzione e repressione del fenomeno. Essenziale, in quest’ottica, è stato il lavoro di squadra tra componente Territoriale e Forestale, in una stretta sinergia volta al conseguimento degli obiettivi. Le linee tracciate dai Carabinieri di Viale De Juliis hanno riguardato il potenziamento del servizio di monitoraggio ed emergenza ambientale “1515”, con ampliamento delle fasce orarie e predisposizione di pattuglie anche in orario serale e ...