Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese confessa | “Io e Ginevra Lamborghini non saremmo potuti diventare una coppia perché…”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Non sono per niente piaciute ai fan dei #gintonic le dichiarazioni fatte danella Casa del Gf Vip 7. L’ex compagno di Belen Rodriguez si era legato molto a, prima che la ragazza venisse squalificata. I due hanno passato molto tempo insieme e sembravano avere una bella intesa.aveva però ribadito di avere qualcuno ad attenderla fuori, mentresi era lasciato andare a delle confidenze con alcuni suoi compagni, rivelando di sentirsi bloccato per il cognome di. Come riportato da Biccy.it, nelle ultime ore il gieffino si è confidato con Cristina Quaranta e ha smontato la possibilità di avere una relazione con: No Cri, non mi piaceva lei. Sai perché? Io sono un figlio di pu***na. Non ...

... è molto conosciuta e amata fra i, ma anche sui social. Il suo profilo, che raccoglie il favore ...Di Pietro, @profdipietro Instagram content This content can also be viewed on the site it ...Ma cosa ha riferito nel dettagli o Belen Belen Rodriguez, la serenità ritrovata grazie a Stefano De MartinoSpinalbese, come tutti sappiamo, è uno dei concorrenti del Grande fratelloed ...Nelle ultime ore Antonino Spinalbese ha fatto una rivelazione sconcertante su Ginevra Lamborghini. Le sue parole mandano i fan su tutte le furie.Antonino Spinalbese sgancia la bomba sul suo presunto legame con Ginevra Lamborghini nella casa del GF Vip: cosa ha confessato a Cristina Quaranta ...