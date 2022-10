Fiorentina – Lazio | Nardella consegna le chiavi della città a Matteo Berrettini

Poi come tecnico una lunga gavetta che l'ha portato a un terzo posto con lae alla guida dell'Inter. Dopo le dimissioni dalla, nel 2019 è arrivato sulla panchina milanista: coi ...Le formazioni ufficiali di, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2022/2023 . I viola dopo il bel successo ottenuto in Europa League vogliono svoltare anche nella massima divisione italiana, ma l'...FIORENTINA (4-3-3): Terracciano ... Cabral, Saponara. All.: Italiano. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, ...L'avventura di Gabriele Cioffi a Verona è finita. Dopo quattro sconfitte consecutive il tecnico a breve verrà infatti esonerato dall'Hellas. Per completare il divorzio manca soltanto l'annuncio uffici ...