Falciate in autostrada due turiste belghe | erano scese per soccorrere un automobilista

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono morte sul colpo Wibe Bijls e Jessy Dewildeman, due giovanirispettivamente di 26 e 24 anni, travolte nella notte di sabato da un’auto sul tratto urbano dell’A24 all’altezza di Tor Cervara, a Roma. Originarie di Menen, provincia delle Fiandre Occidentali,dall’ncc che avevano noleggiato per prestare soccorso a un altrovittima di un incidente. Le ambulanze sono arrivate sul posto quando era ancora buio, insieme alle pattuglie della polizia stradale: nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario, per le due ragazze non c’è stato nulla da fare. L’auto che le ha travolte è stata trovata ferma a pochi metri di distanza, con lo sportello del guidatore aperto: l’autista è fuggito a piedi subito dopo l’incidente, ma è stato già bloccato dalla ...

... qui ci sono da anni i progetti per non portare più in Veneto i nostri avanzi di cucina e le erbacceai bordi dell'ma trasformarli in gas green. Ma vengono bloccati con lungaggini ......decine di automobilisti è rimasta bloccata infino a tarda sera - . Nonostante la Polizia non facesse avvicinare nessuno era ben chiaro che sull'asfalto ci fossero tre persone. ...Sono morte sul colpo Wibe Bijls e Jessy Dewildeman, due giovani turiste belghe rispettivamente di 26 e 24 anni, travolte nella notte di sabato da un’auto sul tratto urbano dell’A24 all’altezza di Tor ...Jessy Dewildeman e Wibe Bijls avevano 25 anni ed erano in Italia per turismo. Si trovavano a Roma quando a bordo di un'auto a noleggio hanno assistito a un incidente. A quel punto si sono fermate per ...