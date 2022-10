Davide Moscardelli | “Su Napoli | Kvaratskhelia e Raspadori vi dico che…”

Leggi su danielebartocciblog

(Di lunedì 10 ottobre 2022) In queste ore è intervenuto ai nostri microfoni niente meno che, ex bomber di Chievo e Bologna in Serie A. Bomberha parlato del, del talento di, die non soltanto. Ecco le sue interessanti dichiarazioni raccolte in occasione di Overtime Festival, la rassegna dedicata al racconto, etica e giornalismo sportivo. Ciao, chi più di ti ha colpito in questo avvio di stagione e quali squadre vedi bene per la lotta Scudetto? “Sicuramente ilin generale come squadra. Come calciatore probabilmente, perché non lo conoscevo e sta facendo benissimo. Vedo un campionato bello ed avvincente, perché non ci sarà una squadra che spaccherà il campionato. Sarà più ...