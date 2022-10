Dal 2016 persa quasi una balena grigia su due

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) - Il numero di balene grigie che migrano lungo la costa pacifica del Nord America è diminuito del 40% rispetto al picco dele quest'anno la popolazione ha prodotto il minor numero di piccoli mai registrato. Il calo del 38%, dal picco deldi 27.000 balene alle 16.650 di quest'anno, è simile alle fluttuazioni precedenti, ma merita ulteriore attenzione, secondo la National Oceanic and Atmospheric Research Administration. I ricercatori hanno affermato che il declino è probabilmente dovuto a diversi fattori, tra cui il cambiamento climatico che ha spostato le fonti di cibo delle balene.

Adnkronos

