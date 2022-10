Casillas e Puyol | una goliardata sulla quale non c'è niente da ridere | ma non urliamo allo scandalo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Magari non ci riesce, però proviamoci una volta, a non ripetere le solite piste. Proviamoci a non essere né troppo correct, né...

... appoggiato dal suo ex compagno di squadra Carles, ha deciso di twittare il suo coming out. ... Adesso i social network permettono adi twittare una roba del genere, una battuta triviale ...questo tweet non è stato scritto da un hacker come nel caso dieccetera eccetera.ed è tutto ...Magari non ci riesce, però proviamoci una volta, a non ripetere le solite piste. Proviamoci a non essere né troppo correct, né troppo scorrect sul caso Casillas, che tutti voi conoscerete. Trattasi di ..."Sono gay, rispettatemi." Con questa frase, ieri pomeriggio, 9 ottobre, Iker Casillas ha scatenato una bufera sui social.