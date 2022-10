Barcellona-Inter | continua l’emergenza in attacco per Inzaghi | doppio forfait

, gli episodi che hanno fatto arrabbiare gli spagnoli ., l'UEFA va per la sua strada . Innon è successo nulla di vergognoso .- ...Tra queste,, in programma mercoledì 12 ottobre dalle 21 in esclusiva su Amazon Prime. I clienti che non sono ancora abbonati a Prime possono registrarsi e iniziare il periodo ...Beach Care Project, progetto internazionale per la tutela del Mar Mediterraneo, dopo l’Italia e la Francia l’8 e 9 ottobre è sbarcato a Barcellona, in Spagna. L’iniziativa si propone di informare, ...Il rapper era stato già criticato per aver indossato una maglietta 'White Lives Matter'. Gli account Twitter e Instagram di Kanye West sono stati bloccati a causa dei post del rapper, ora legalmente n ...