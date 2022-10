Ballando con le Stelle 17 | Gabriel Garko spiega perché non ha voluto danzare con un partner uomo

Leggi su isaechia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tra i protagonisti della nuova edizione dello show di Rai Unocon lec’è anche l’attore, il quale è stato corteggiato per ben 17 anni prima di accettare l’invito di Milly Carlucci. Lo scorso anno abbiamo visto l’ex protagonista de Il peccato e la vergogna cimentarsi sulla pista da ballo in qualità di ballerino per una notte, un’esperienza che è piaciuta molto a, il quale ha deciso finalmente di cedere alla corte spietata della Carlucci e far parte della diciassettesima edizione dello show. Intervistato dal magazine Vanity Fair,ha parlato delle sue emozioni per questa nuova avventura: È da un po’ che manco dalla tv, e sinceramente iniziavo a sentire la mancanza del set. È stata comunque una scelta, a parte il Covid. Ora ritorno a ...