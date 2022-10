Assoproprietari | ompravendite immobiliari in lieve flessione | si allungano tempi vendite

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Labitalia) - "Il mercato immobiliare vede unadel numero di c, con un moderato calo della richiesta, che resta comunque vivace. Secondo una nostra indagine, su un campione di 1.000 agenzie, per il 46% di esse si parla di un calo del 2-3%. Si stanno allungando anche iper la vendita di un immobile a 60-120 giorni". Così, con Adnkronos/Labitalia, Bruno Vettore, membro del centro studi di, l'associazione dei proprietari. Secondo Vettore, le c, "che nel 2021 sono state circa 749mila, prevediamo che nel prossimo triennio si assestino a 700mila con un calo del 6-7%. Stanno aumentando anche i ...