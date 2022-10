(Di lunedì 10 ottobre 2022) La campagna elettorale appena conclusa ha ampiamente dimenticato il tema della non autosufficienza. Se si esclude qualche intervento sporadico da parte di appassionati del, l’argomento è stato letteralmente disatteso dalla quasi totalità dei, che nei programmi elettorali si sono limitati a inserire isolati e generici richiami alla necessità di adeguare le pensioni. Eppure, le occasioni per comprendere l’assoluta centralità di questo tema non mancavano. Da un lato ci sono i numeri della realtà: su 9 milioni di persone con oltre 75 anni che vivono in Italia, 2,7 milioni sono in condizioni di non autosufficienza (NAT), 1,2 milioni sono soli o mancano di adeguata protezione. Sono numeri destinati a crescere – l’Istat stima che entro il 2030 il numero dei NAT potrebbe addirittura raddoppiare – che coinvolgono strutture protette, ...

Il Fatto Quotidiano

Una performance molto originale che non è mai uguale: infatti è il pubblico ade guidare il ... senza parlare, ha ottenuto un grande successo a Italia's Got Talent 2019, golden buzzer e...... sono state create le condizioni per accompagnare le realtà delsettore cittadino in un ... Metti in circolo i diritti! (SOS Diritti) Il progetto punta adle persone - soprattutto quelle ... Aiutare il Terzo Settore è segno di civiltà, ma i partiti se ne dimenticano Per Trump il presidente Biden non dovrebbe allarmare di “ipotesi Amrgeddon nucleare”, ma dovrebbe “aiutare Russia e Ucraina ad ottenere un accordo di pace” L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Tr ...Roma, 10 ott. (askanews) - Qualità della vita e dell'assistenza all'anziano tra i temi al centro del 36° Congresso Nazionale della Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio, che si è tenuto a B ...