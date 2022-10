Zaccagnini e il suo amore per Salerno

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 9 ottobre 2022) di Carlo Chirico* Il cinque novembre 2019 la città di Ravenna ha celebrato la ricorrenza dell’ anniversario dei 30 anni della morte di Benigno. Mi ero organizzato per partecipare all’evento, considerando il grande Ravennate espressione esemplare e forse unica (se si eccettui Alcide De Gasperi) dei valori fondanti del grande partito che fu la Democrazia Cristiana. Ma quando è arrivato l’invito dal Sindaco della storica città romagnola, Michele de Pascale, mi son fermato a rileggerlo più volte con amara perplessità. Il cortese invitante nel ricordare “protagonista della Resistenza”, il suo “ruolo centrale per Ravenna e per l’Italia negli anni della ricostruzione e dell’industrializzazione” e la sua testimonianza “costante di passione politica e sincera moralità”, semplicemente trascurava quello che fu il momento più alto del suo ...