Terzo acuto di fila del Monza | lo Spezia si arrende 2-0

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva, dall’avvento di Palladino sulla panchina, per il. La squadra brianzola, tra le mura amiche dello U-Power Stadium, batte 2-0 lograzie alle reti firmate da Carlos Augusto e da Marì. Momento magico per il, che conquista altri tre punti preziosi contro una concorrente diretta nella lotta per la salvezza. Discorso diverso per loche, dopo lo 0-4 rimediato contro la Lazio, non è sembrato mai essere in grado di rendere la vita difficile agli avversari. Inizio coraggioso della squadra ligure che, al 4?, dopo un tocco di mano in area di Rovella, esulta per l’assegnazione di un calcio di rigore; l’arbitro Perenzoni però si ricrede poco dopo aver consultato il Var e il gioco può riprendere da dove era stato interrotto. Scampato il ...