Milan - Juve | la resa di Allegri e la forza di Pioli

E pensare che a fine partita si è preso anche lo shampoo da Pioli: 'Ma che c…o ti togli la maglia…'. È il perfezionismo tipico degli allenatori, soprattutto quando sono ancora in trance ...Zero tiri, 9 passaggi sbagliati , tra i quali quello "decisivo" nel lanciare Brahim Diaz verso la porta e verso il gol che ha chiuso. La partita di Dusan Vlahovic , riassunta in numeri, è un vero disastro. Ai tanti, negativi, messi insieme dall'attaccante bianconero, se ne aggiunge uno, il 78 , minuto della gara in cui ...Il 2-0 di San Siro con cui il Milan ha battuto la Juve ha lasciato indicazioni importanti sul campionato, o almeno su questa fase. Una differenza di intensità e di tenuta atletica chiara ed evidente ...TORINO (ITALPRESS) - "E' sempre Milan-Juventus, sono i campioni d'Italia e sarà una partita più difficile del solito perchè vengono da una sconfitta brutta in Champions e vorranno rifarsi. Sarà una se ...