Mancini | «Girone abbordabile | non sono partite semplici ma tutte da giocare»

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport per commentare il sorteggio relativo alle qualificazioni a Euro 2024. L’Italia, in prima fascia, è capitata nel gruppo C con Inghilterra, Ucraina, Malta e, ancora una volta, la Macedonia del Nord che ha eliminato la Nazionale didal Mondiale. Il tecnico lo ha definito un, connonmada. Ha anche aggiunto che si aspettava che l’Italia avrebbe beccato una tra Inghilterra e Francia. «Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, ma va anche bene. E’ unda cinque, non...

... torniamo in realtà indietro fino all'anno scorso e fino al trionfo dell'Italia di Robertonell'Europeo itinerante slittato dal 2020 al 2021. Ilci aveva visti protagonisti a Roma con ...Ma in terra tedesca bisogna prima arrivarci attraverso undi qualificazione che si preannuncia ostico per gli azzurri di Roberto, inseriti da teste di serie nel Gruppo C insieme all' ...Azzurri inseriti nel gruppo C con Inghilterra nel revival della finale di Euro 2020, poi Ucraina e lo spauracchio Macedonia del Nord che ci ha tagliato fuori dal Qatar ...Sorteggio non troppo benevolo per gli azzurri che ritrovano due club significativi del recente passato della selezione di Mancini. Occhio anche al talento dell’Ucraina, chiude il girone Malta.