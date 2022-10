LIVE Virtus Bologna-Trieste basket | Serie A in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale dalle 20 00

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:30 Buonasera a tutti, amici ed amiche di OA Sport! Bentrovati alladi, posticipo della seconda giornata diA di! Buongiorno a tutti i lettori e le lettrici di OA Sport! Benvenuti alladi, seconda giornata dellaA di2022-2023! Le V-nere, dopo l’esordio positivo in Campionato contro Napoli, sono uscite sconfitte contro l’AS Monaco nel debutto in Eurolega di venerdì sera (66-83). Gli uomini di Coach Scariolo, che in questa stagione hanno già alzato un trofeo ovvero la Supercoppa ...