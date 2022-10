(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:24 Errore anche per Chiara Cainero, che al momento è a 10 su 11 in questa quinta ed ultima serie. 09:21 Piattello mancato anche da Isarapa Imprasertsuk, che si trovava subito alle spalle di. 09:18 Errore di Hill sull’undicesimo piattello, la britannica resta comunque in testa al momento. 09:15 Ancora pulita Amber Hill che, eccezion fatta per un errore nella prima serie, non ha più sbagliato! 09:12 6 su 6 per Cainero, che sta cercando di avvicinare la top30. 09:09E’ MATEMATICAMENTE INL’azzurra prima degli ultimi 25 piattelli aveva 2 piattelli di margine sulla nona che, anche se dovesse trovare un 25 su 25, non riuscirebbe comunque a superare l’azzurra! 09:06...

OA Sport vi presenta la DIRETTA della terzultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, piattello dopo piattello, per non perdervi davvero nulla, le qualificazioni prenderanno il ... LIVE Tiro a volo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Diana Bacosi in semifinale! Azzurri a caccia di medaglie e pass olimpici!