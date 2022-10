LIVE Cremonese-Napoli | le formazioni ufficiali | turnover minimo per Spalletti

(Di domenica 9 ottobre 2022) Non potrebbe essere più gasato ildi, che si presenta allo Zini di Cremona per l'ottava di campionato dopo aver...

... Milan* 20, Udinese 19, Lazio 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus 13, Sassuolo* 12, Torino* 11, Fiorentina 9, Spezia e Empoli* 8, Lecce 7, Salernitana 7, Monza 7, Bologna* 7, Hellas Verona 5,...... Milan* 20, Udinese 19, Lazio 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus 13, Sassuolo* 12, Torino* 11, Fiorentina 9, Spezia e Empoli* 8, Lecce 7, Salernitana 7, Monza 7, Bologna* 7, Hellas Verona 5,...Dopo la straordinaria vittoria contro l’Ajax ottenuta in Champions League, il Napoli torna in campo e sfida la Cremonese Reduce dal rotondo 6-1 rifilato all’Ajax nella sua tana, all’Amsterdam Arena, ...Cremonese - Napoli è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2022/2023. La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro ...