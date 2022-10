(Di domenica 9 ottobre 2022) I nuovi auricolari cancellano il rumore del mondo, lasciando che musica e parole siano protagonisti. Ecco i migliori per forma e funzioni. Che lo sappiano fare, ormai lo abbiamo sentito da un pezzo: gli auricolari senza fili di media e alta gamma (dai 150 euro in su) hanno la cancellazione del rumore di serie. Eliminano le interferenze della realtà, consentendo a chi le indossa di godersi , una canzone, un podcast o i dettagli di una telefonata. Ovunque: sui mezzi pubblici come nella furia del vento, anche se un vicino molesto traffica con il trapano. Siamo entrati nel tempo della sofisticazione, del salto di qualità: la capacità di prendere questo bisogno di attutire il volume del mondo e declinarlo con inventiva, con efficienza. Aggiungergli virtù supplementari, che trovate descritti nella selezione in queste pagine. Quasi doveroso partire dagli AirPods Pro di Apple, già sorprendenti ...

Panorama

... Alessio Boni e Serra Yilmaz, Carlo Buccirosso… "Riprenderemo anche due titoli... Dove non c'è cultura non c'è".... che ha cancellato in poche ore, alcuni tratti storici distintivi di Pergola, CittàTartufo, ... conosciuta al mondo per la sua intensa". A ritirare il Premio sarà il sindaco di Pergola, ... La bellezza del silenzio (ANSA) - GENOVA, 09 OTT - Pausa culturale per la nazionale femminile di calcio prima dell'allenamento in vista dell'amichevole con il Brasile in programma domani pomeriggio al Ferraris.Il presidente Mauri: una serata di gala e una mostra ripercorrerano la storia di questa istituzione che ha visto avvicendarsi sul palco da De Filippo a Melato e Magnani ...