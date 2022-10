I Santi di Lunedì 10 Ottobre 2022

(Di domenica 9 ottobre 2022) San DANIELE COMBONI Vescovo Limone del Garda (Brescia), 15 marzo 1831 – Khartum (Sudan), 101881Dopo anni di oblio, nel 1800 le terre africane sono percorse da esploratori, mercanti e agenti commerciali delle potenze europee. Accanto a questi operatori vi erano spesso esploratori dello spirito, missionari che volevano portare l’annuncio di Cristo alle popolazioni indigene. Tra costoro occupa un posto di rilievo san Daniele Comboni (1831-1881), che fin da giovane scelse di diventare missionario in Africa. Ordinato sacerdote nel 1854, tre anni dopo sbarca in Africa. Il primo viaggio missionario finisce presto c…www.ebeati.it/dettaglio/73950 Sant’ ALDERICO DI SENS Vescovo VIII-IX sec.www.ebeati.it/dettaglio/97800 San GIOVANNI DI BRIDLIGTON Sacerdote † Bridlington, Inghilterra, 10 ...

Skuola.net

'In Paradiso ti accolgono gli angeli ed i'. In segno di suo ricordo la Facebook della parrocchia manterrà la foto di don Beppe come foto del profilo fino al giorno del suo funerale,10 ...Dopo le coppe europee da oggi torna il campionato di serie A che si chiuderàsera. Tutte le gare della nona giornata saranno trasmesse in diretta streaming su Dazn e tre ... Alberto; ... Ponte del Primo Novembre, in quali Regioni le scuole sono chiuse