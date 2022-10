I paletti di Meloni sul governo | ancora duello su Ronzulli E sulla Giustizia Berlusconi gioca la carta Casellati

"Il problema non è tantoquanto le cifre sparate dai suoi alleati. Forza Italia ha fatto ... C alenda propone che lo Stato italiano metta due: il gas non può costare più di 100 Mwh, l'...Lo Stato italiano mette due: il gas non può costare più di 100 Mwh, l'energia non più di 150 Mwh. È il tetto minimo per evitare il caos '. Enrico Letta GiorgiaIl leader di Azione Carlo Calenda richiama all'attenzione Giorgia Meloni ed Enrico Letta sui punti cardini da cui ripartire.Più che una cento metri è una maratona. Il centrodestra imbocca l’ultimo miglio prima di tagliare il traguardo del Quirinale. Dove fra una settimana dovrebbe ...