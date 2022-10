Highlights e gol Torino-Empoli 1-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 9 ottobre 2022) Glie le azioni salienti di1-1, match della nona giornata di. Nel primo tempo è dominio dei granata che sfiorano più volte il gol, trovano la rete (annullata due volte) con Sanabria, espulso prima dell’intervento del var che trasforma in giallo il colore del cartellino. Nella ripresa l’infligge la beffa: Mattia Destro, neo entrato, stoppa col petto e in rovesciata batte Milinkovic-Savic. Nel finale c’è il pareggio di Lukic su rinvio errato di Luperto. PAGELLE SportFace.

C'è anche spazio per ildi Moro, che nei minuti di recupero rende ancor più amaro il passivo per un Palermo in crisi nera. Diretta/ Frosinone Spal (risultato finale 2 - 0): la chiude Mazzitelli! ...Agli ospiti viene anche annullato un, con Bellomo che insacca in posizione di offside. Al 70esimo minuto, però, il Venezia trova il pareggio: sugli sviluppi di un corner Ceccaroni prende il tempo ...Rivivi le emozioni della settima giornata di campionato con gli highlights di Eleven Sport. L’ Avellino di mister Roberto Taurino cade per due reti a zero sul campo del Crotone incassando il quarto k.Milan-Juventus, big match della 9.a giornata di Serie A. La cronaca con gli highlights della partita di sabato 8 ottobre ...