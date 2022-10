GF Vip 7 | altri due inquilini vogliono ritirarsi | i motivi fanno discutere

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 9 ottobre 2022) E’ chiaro che la settima edizione del Grande Fratello Vip non sia iniziata nel migliore dei modi. Sono bastate, infatti, poche settimane per scatenare un putiferio mediatico con il caso Marco Bellavia. Da quel momento, l’aria nella casa è profondamente cambiata e alcunisentirebbero la propria immagine sporcata per un messaggio che in realtà non volevano lanciare. Proprio per tale ragione, due concorrenti sarebbero pronti a dire addio al reality. Grande Fratello Vip 7: Gnocchi e Wilmauscire? Il caso Marco Bellavia ha rotto tutti gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip in quanto i concorrenti ancora in gioco si sarebbero sentiti danneggiati da quanto emerso. Non ci sarebbe più la naturalezza dei primi giorni e, allo stesso tempo, la tranquillità di affrontare un discorso. Proprio di questo argomento ne stavano parlando ...