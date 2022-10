“Fate schifo!” Ballando con le stelle | Enrico Montesano umiliato in diretta | è rivolta

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 9 ottobre 2022)con le, Selvaggia Lucarelli contro: la giornalista pizzica l’attore sui vaccini nella prima puntata del programma ed è subito polemica. Sui social infatti c’è chi ha definito l’uscita della Lucarelli poco rispettosa delle idee di. “Un vero artista, si è un po’ perso ma ha comunque riempito la pista, grande… La Lucarelli non ha perso l’ennesima occasione di tacere…”. E ancora: “La Lucarelli è un giudice. Quella non è una giuria di tecnici. Comunque il giudizio sulla persona non ha condizionatori giudizio sul ballo!”. Ancora più duro un altro utente: “Come tutti gli anni la Lucarelli non capisce na cippa è si attacca a cose che non c’entrano niente con”. Ma c’è anche chi accusa: “Non ...