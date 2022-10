F1 | Carlos Sainz | “Ho temuto per la mia vita | visibilità zero sotto la pioggia”

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) Giove Pluvio ha bussato alle porte con una certa insistenza a Suzuka (Giappone), sede del 18° round del Mondiale 2022 di F1. Laintensa ha costretto la Direzione Gara ha fermare tutti al terzo giro dei 53 in programma per quanto stesse accadendo. Un peggioramento repentino che ha sorpreso i piloti, scattati dalla loro piazzola con le gomme intermedie. Ladecisamente scarsa e l’acquaplaning hanno innescato non poche uscite di pista. A farne le spese è stato anche lo spagnolo della Ferrari,, che ha perso il controllo della sua F1-75 ed è finito contro le barriere. Non si sa allo stato attuale delle cose se e quando la gara riprenderà. “Sono cose che purtroppo in queste condizioni possono accadere, purtroppo non vedevo niente in partenza e quando sono uscito dalla scia di Perez sono andato ...