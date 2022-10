È arrivata la pioggia e le temperature sono in calo 

(Di domenica 9 ottobre 2022) AGI - L'alta pressione, che per molti giorni ha favorito stabilità atmosferica esopra le medie stagionali, si è indebolita. Sul Nord Italia è in atto una fase piovosa che insisterà soprattutto al Nord-Ovest, con accumuli più consistenti a ridosso delle Alpi piemontesi. Nelle prossime 12-36 ore, secondo i meteorologi di Meteo Expert, un moderato peggioramento del tempo è atteso anche sul Centro Italia, mentre la Sicilia e il Sud del Paese verranno interessati da un flusso di aria instabile, favorevole allo sviluppo di rovesci e locali temporali. Lesubiranno una contenuta diminuzione. Nelle prossime ore sulle regioni settentrionali cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge sparse, a tratti moderate, sul Nordovest, e, al mattino, anche in Trentino Alto Adige rilievi del Nordest. Nel pomeriggio fenomeni meno diffusi sulla ...

AGI - Agenzia Italia

