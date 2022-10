Che tempo che fa compie 20 anni e riparte oggi su Rai 3 | gli ospiti

(Di domenica 9 ottobre 2022) Si torna a fare sul serio anche nella prima serata della domenica di Rai 3 con unversario importante. “CheChe Fa” di Fabio Fazio20! Il programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, torna con la ventesima edizione da domenica 9 ottobre su Rai 3, dalle ore 20.00, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck presenze fisse di Cheche fa ma nonsolo. Anche in questa edizione al fianco di Fabio Fazio, nella squadra inossidabile di Rai 3 ritroveremo: Gigi Marzullo, Nino Frassica, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ma scopriamo che cosa accadrà in questa prima puntata di Cheche fa che ci aspettasu Rai 3. Cheche fa tutti gli ...

Non è la prima voltaattacchi di questo tipo comportano ritardi per strutture del genere. La sanità è dasotto tiro e un attacco informatico a una clinica o a un ospedale può essere ......e insulti sui social era già presente da, l'ho detto e lo ripeto. Ma, in queste ultime settimane, la situazione si è ulteriormente aggravata. Forse perché, ormai, sono tante le persone...Nella decima giornata di Premier League, il Manchester City di Guardiola supera 4-0 il Southampton e si prende la vetta della classifica in attesa dell'Arsenal: ...Un nodo che, ci tiene a ricordare Donini ... assicurato per il personale medico dal 2019 e oltre 3.350 assunzioni a tempo indeterminato di medici, di cui oltre 2.300 effettuate dall’inizio ...